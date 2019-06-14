Європейська федерація журналістів закликає українську владу гарантувати свободу слова

Європейська федерація журналістів закликає керівництво України всіляко підтримувати і гарантувати свободу слова і права журналістів у державі.

Таку заяву в кулуарах 30-го конгресу Міжнародної федерації журналістів, що проходить в Тунісі, зробив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес, повідомляє Національна спілка журналістів України.

"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий Президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ", - констатував Гутієрес.

У свою чергу, голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив, що більшість кандидатів у Президенти, в тому числі і Володимир Зеленський, підтримали перед недавніми виборами Декларацію на захист свободи слова, ініційовану головною журналістською організацією країни.

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"Тепер розраховуємо на підтримку учасників парламентських виборів, але головне - вимагаємо дієвого захисту новою владою українських журналістів і медіа", - зазначив голова НСЖУ.

5 червня в НСЖУ повідомляли, що в Україні з початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів, з них 7 - у травні.