НСЖУ занепокоєна можливим зростанням нападів на журналістів під час виборчої кампанії

Спілка журналістів України занепокоєна побиттям двох працівників ГО "Стоп корупції" під час виконання професійних обов’язків у Прилуках Чернігівської області і чекає оперативної реакції правоохоронців.

Про це повідомила служба інформації НСЖУ.

"Розраховуємо на миттєву реакцію правоохоронців у кожному такому випадку, тоді вибори для журналістів у регіонах перестануть бути випробуванням на мужність", - йдеться у коментарі голови НСЖУ Сергія Томіленка.

У НСЖУ розповіли, що подія трапилася 13 червня увечері, коли знімальна група "Стоп корупції" виїхала до Прилук після дзвінка на гарячу лінію щодо ймовірного підкупу виборців.

Спочатку журналісти зайшли на захід як прості відвідувачі і встигли зафіксувати, як людям пропонують гроші за голосування за кандидата в депутати Верховної Ради. Коли вони зайшли вже з камерою, присутні в залі почали розбігатися, збагнувши, що їх викрили. Під час роботи на медійників напав один із присутніх: спочатку чоловік накинувся на журналістку Марію Гураль - намагався вирвати мікрофон та штовхав дівчину, а потім повалив та побив її колегу Володимира Циганова. У останнього - численні синці, в тому числі й на обличчі, та розсічення шкіри під оком. Обстеження та судово-медична експертиза мають встановити, чи немає більше серйозних уражень, зокрема, струсу мозку.

"Усю сутичку було зафіксовано оператором. Знімальна група одразу викликала поліцію, написала відповідні заяви, надала свідчення та відеозапис. Правоохоронці спрацювали досить оперативно: одразу визнали потерпілими Марію та Володимира, оператора допитали як свідка. Потім відбулося впізнання нападника по фотокартці. Кримінальне провадження відкрито по статті 345-1 ч. 2 (погроза та насильство щодо журналіста), - розповіла медіа-юристка ГО "Стоп корупції" Роксолана Арійончик.

Нападника затримали вночі та одразу доправили до медустанови, оскільки він поскаржився на погане самопочуття.

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У НСЖУ занепокоєні можливим зростанням нападів на журналістів в розпал парламентської кампанії та переконані, що тільки оперативна професійна робота поліції може захистити працівників медіа.

Фото: stopcor