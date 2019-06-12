СБУ викрила офшорну схему на 436 мільйонів

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватної компанії коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад $17 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

“Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок постачання обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, унаслідок цієї оборудки державі завдано збитків у розмірі понад 436 мільйонів гривень.

Слідчими Головного слідчого управління СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми заподіяних збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Нацбанку.