На Харківщині двом посадовцям РТЦК оголосили підозри в отриманні хабаря за «тилову посаду»

Про це повідомило у Фейсбуці Головне управління Національної поліції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Зловмисниками виявилися двоє посадовців Чугуївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення щодо проходження військової служби. Фігурантам вже повідомлено про підозру", - ідеться в дописі.

Фігуранти - один із заступників начальника РТЦК і командир відділення охорони цього ж підрозділу. За даними слідства, вони отримали від 38-річного чоловіка 250 тисяч гривень. Під час передачі грошей військовослужбовців затримали.

Слідчі поліції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, станом на кінець травня, від початку року поліція відкрила 44 провадження за фактами вчинення порушень працівниками ТЦК та СП.