Мінреінтеграції: Стримування розвитку України – один з елементів гібридної війни

Україні важливо реалізовувати інвестиційні проєкти на півдні країни, а також у регіонах, які межують з Росією.

Про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Одним з елементів гібридної війни з боку Російської Федерації є стримування розвитку України. Тому нам важливо реалізувати інвестиційні проєкти. І неважливо - інвестор внутрішній чи зовнішній. Це не принципово", - зазначив він.

За словами урядовця, розвиток регіонів залучатиме нових інвесторів, які почнуть реалізовувати нові проєкти.

Зокрема, вказав Замлинський, на півдні України зараз будується інфраструктура для розвитку туризму.

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"Зараз ведеться розмова про аеропорт. З аеропорту або вокзалу туристів потрібно цивілізовано привезти. Їм потрібно запропонувати інфраструктуру розваг. Туризм підтягує за собою всі галузі. Люди, які приїдуть з усіх куточків України або навіть інших країн, скажуть: "Це цивілізована країна, де є де поплавати, як відпочити, що поїсти тощо", - розповів Замлинський.

Як повідомлялося, Ростислав Замлинський заявив, що втілення стратегії економічного розвитку Донеччини й Луганщини відбуватиметься на підконтрольній українській владі території вздовж лінії зіткнення. А коли ворог піде геть, її можна буде застосовувати й на тих територіях, які нині окуповані.