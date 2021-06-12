Мінреінтеграції: Стримування розвитку України – один з елементів гібридної війни
Про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.
"Одним з елементів гібридної війни з боку Російської Федерації є стримування розвитку України. Тому нам важливо реалізувати інвестиційні проєкти. І неважливо - інвестор внутрішній чи зовнішній. Це не принципово", - зазначив він.
За словами урядовця, розвиток регіонів залучатиме нових інвесторів, які почнуть реалізовувати нові проєкти.
Зокрема, вказав Замлинський, на півдні України зараз будується інфраструктура для розвитку туризму.
"Зараз ведеться розмова про аеропорт. З аеропорту або вокзалу туристів потрібно цивілізовано привезти. Їм потрібно запропонувати інфраструктуру розваг. Туризм підтягує за собою всі галузі. Люди, які приїдуть з усіх куточків України або навіть інших країн, скажуть: "Це цивілізована країна, де є де поплавати, як відпочити, що поїсти тощо", - розповів Замлинський.
Як повідомлялося, Ростислав Замлинський заявив, що втілення стратегії економічного розвитку Донеччини й Луганщини відбуватиметься на підконтрольній українській владі території вздовж лінії зіткнення. А коли ворог піде геть, її можна буде застосовувати й на тих територіях, які нині окуповані.