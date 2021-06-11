У Кабміні готують план інформаційної реінтеграції жителів ОРДЛО і Криму

У Кабінеті Міністрів готують план інформаційної реінтеграції жителів тимчасово окупованих територій сходу, Криму та міста Севастополь.

Як передає Укрінформ, про це під час дискусії на Першому інвестиційному форумі «Південна стратегія розвитку», сказав перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, інформує Мінреінтеграції.

Зокрема Замлинський повідомив, що конкретні кроки, які уряд планує втілювати в рамках інформаційної реінтеграції жителів цих територій, викладуть у програмних документах, що наразі розробляються та невдовзі будуть подані для затвердження Кабміном: Стратегії розвитку півдня України та Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

«Коли ми говоримо про реінтеграцію, насамперед реінтеграція – це про людей. Це про ментальність. Після того, коли ми реінтегруємо людей - наших громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в місті Севастополь, на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях, після цього наступить повноцінна реінтеграція», - додав він.

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Окремо заступник міністра зазначив, що уже розроблений та знаходиться на стадії погодження закон про основи перехідного періоду, який дасть відповіді на ключові питання щодо роботи механізму звільнення, реінтеграції та поступового відновлення тимчасово окупованих Росією територій України.

Як повідомлялося раніше, наприкінці 2020 року була затверджена Концепція майбутньої стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини. Стратегія націлена на створення комфортних умов життя в областях, що постраждали від агресії Російської Федерації, насамперед на розширення можливостей як громадян України, що проживають вздовж лінії розмежування, так і тих, хто залишився на окупованих територіях або виїхав у інші регіони України, але бажає повернутися у рідний край.

Для подальшої трансформації регіону пропонується дати потужний поштовх для економічного розвитку, створити привабливі умови для інвестиційної діяльності, серед яких страхування від воєнно-політичних ризиків, створення консорціумного фонду та впровадження податкових преференцій.