У Кропивницькому запрацює центр вакцинації від COVID-19

Місто Кропивницький приєднується до переліку міст, де упродовж двох найближчих вихідних запрацює центр масової вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Укрінформ.

"Найближчими вихідними, 12 та 13 червня, у Кропивницькому запрацює центр масової вакцинації населення від COVID-19. Упродовж цих днів із 09.00 до 15.00 усі охочі мають можливість зробити антиковідне щеплення за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій «Юність» Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)", - йдеться у повідомлені.

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Вакцинація здійснюватиметься безкоштовно вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в порядку живої черги.

Зазначається, що пріоритет надаватиметься громадянам, зареєстрованим в додатку «Дія», особам старшим 60 років та з груп ризику. При собі необхідно мати паспорт.