У Кропивницькому запрацює центр вакцинації від COVID-19
Укрінформ
Місто Кропивницький приєднується до переліку міст, де упродовж двох найближчих вихідних запрацює центр масової вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Укрінформ.
"Найближчими вихідними, 12 та 13 червня, у Кропивницькому запрацює центр масової вакцинації населення від COVID-19. Упродовж цих днів із 09.00 до 15.00 усі охочі мають можливість зробити антиковідне щеплення за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій «Юність» Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)", - йдеться у повідомлені.
Вакцинація здійснюватиметься безкоштовно вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в порядку живої черги.
Зазначається, що пріоритет надаватиметься громадянам, зареєстрованим в додатку «Дія», особам старшим 60 років та з груп ризику. При собі необхідно мати паспорт.