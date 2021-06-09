На вихідних у 14 регіонах працюватимуть понад 30 центрів вакцинації

На вихідних, 12-13 червня, у 13 областях та Києві працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

“Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей. Міністерство охорони здоров'я допомагатиме створювати такі центри, забезпечувати їх вакцинами та навчати персонал”, - наголосив головний державний санітарний лікар України - заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

На наступних вихідних планується робота: у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді; в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі; у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях; у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні; у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях; у Київській області - 2 центрів у Броварах і Білій Церкві; у Києві - 1 центру; у Тернопільській - 1 центру в Тернополі; у Рівненській області - 1 центру в Рівному; у Дніпропетровській області - 1 центру в Дніпрі; у Хмельницькій області - 1 центру в Хмельницькому; у Житомирській області - 1 центру в Житомирі; у Черкаській області - 1 центру в Черкасах; у Донецькій області - 1 центру в Маріуполі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Зазначається, що поки ці центри будуть працювати лише у вихідні дні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Як повідомлялося, перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19 почали роботу з 29 травня 2021 року. На минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювали в 7 регіонах.