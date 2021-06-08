Зеленський у Дніпрі відвідав музей, присвячений подвигу захисників України

Президент Володимир Зеленський оглянув експозиції музею «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС» у місті Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, Президент ознайомився з музейною експозицією, що розташована у трьох залах. Зокрема, у першому залі представлені речі учасників АТО, волонтерів, медиків, капеланів, військових кореспондентів, а також боєприпаси, нагороди, інструменти, дитячі малюнки та одяг. Експозиція розташована на металевих конструкціях, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт.

У другому залі експонується понад 500 фотопортретів загиблих військових, які народилися та мешкали на Дніпропетровщині.

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Третій зал мультимедійний, тут демонструють документальні стрічки про війну на Сході України. Фільми транслюють одразу на чотири стіни кінозалу, зазначили у пресслужбі.

Зеленський також оглянув вуличну експозицію музею під назвою «Шляхами Донбасу», яка налічує близько 400 експонатів. Зокрема, це військова техніка та конструкції блокпостів.

«Експозиції музею дуже зворушливі. Дивишся з повагою та честю, але страшно, що цих людей немає. Хоча розумієш, що не страшно жити в Україні, яка має синів та доньок, які захищають Батьківщину», – сказав Глава держави.

Музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС» створено з ініціативи Дніпропетровської обласної асоціації об’єднань учасників АТО за підтримки облдержадміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку у Дніпропетровську область.