Зеленський у Дніпрі відвідав музей, присвячений подвигу захисників України
Про це повідомляє пресслужба Глави держави, передає Укрінформ.
Як зазначається, Президент ознайомився з музейною експозицією, що розташована у трьох залах. Зокрема, у першому залі представлені речі учасників АТО, волонтерів, медиків, капеланів, військових кореспондентів, а також боєприпаси, нагороди, інструменти, дитячі малюнки та одяг. Експозиція розташована на металевих конструкціях, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт.
У другому залі експонується понад 500 фотопортретів загиблих військових, які народилися та мешкали на Дніпропетровщині.
Третій зал мультимедійний, тут демонструють документальні стрічки про війну на Сході України. Фільми транслюють одразу на чотири стіни кінозалу, зазначили у пресслужбі.
Зеленський також оглянув вуличну експозицію музею під назвою «Шляхами Донбасу», яка налічує близько 400 експонатів. Зокрема, це військова техніка та конструкції блокпостів.
«Експозиції музею дуже зворушливі. Дивишся з повагою та честю, але страшно, що цих людей немає. Хоча розумієш, що не страшно жити в Україні, яка має синів та доньок, які захищають Батьківщину», – сказав Глава держави.
Музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС» створено з ініціативи Дніпропетровської обласної асоціації об’єднань учасників АТО за підтримки облдержадміністрації.
Як повідомляв Укрінформ, 8 червня Президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку у Дніпропетровську область.