Президент оглянув «Олімпійський дім» у Дніпрі

Спортсменам для перемог потрібен досвідчений тренер і сучасні умови для тренувань.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, який відвідав спортивний комплекс «Олімпійські резерви» та оглянув новий спортивний центр «Олімпійський дім» у Дніпрі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Для досягнення результатів та перемог необхідно мати досвідченого тренера. Але не менш важливо, щоб були створені сучасні умови для тренувань. І я радий, що в Дніпрі розбудовується такий спортивний центр», – зазначив Зеленський.

В Офісі Президента зауважили, що розбудова сучасного багатофункціонального комплексу для олімпійських видів спорту “Олімпійські резерви” триває кілька років. Торік у межах програми “Велике будівництво” введена в експлуатацію крита арена. А цьогоріч завершуються будівельні роботи в “Олімпійському домі”. Попереду – реконструкція майданчиків для мініфутболу.

В “Олімпійському домі” розташуються обласні спортивні федерації. На першому поверсі будівлі облаштовані тренерські приміщення та роздягальні для команд, а також конференц-зал. На другому – медичний пункт, де спортсмени проходитимуть контроль та отримуватимуть невідкладну допомогу. У будівлі забезпечено безбар’єрність для осіб з інвалідністю. В ОП зауважили, що особливий акцент під час будівництва зроблено на енергоефективності. У центрі спортсмени та тренери зможуть проводити наради та планувати підготовку до змагань.

Президент також оглянув експозицію Музею олімпійських досягнень та залишив своє побажання.

“Велика гордість для мене бути тут, разом з кожним чемпіоном, спортсменом, переможцем – реальними героями України. Честь і слава вам і всім, хто зробив цей дім місцем спортивного серця Дніпра. З повагою, Володимир Зеленський (земляк)”, – написав він.

Глава держави поспілкувався з видатними українськими спортсменами та учасниками Олімпійських ігор, зокрема з олімпійським чемпіоном Юрієм Зайцевим та призером Ігор Віктором Савченком.

Як повідомлялося, 8 червня Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області.

Фото: www.president.gov.ua