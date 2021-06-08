Зеленський перевірив, як ремонтують трасу Дніпро – Миколаїв

Люди чекають нових і якісних доріг, заявляє Президент України Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента, про це Зеленський сказав під час робочої поїздки у Дніпропетровську область.

Президент оглянув завершення будівельних робіт на автодорозі державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв від Кривого Рогу до селища міського типу Кринички, реконструкція якої здійснюється в межах програми «Велике будівництво».

Загальна вартість ремонту дороги становить 2,2 млрд грн. Введення в експлуатацію відновлених ділянок заплановане до кінця цього місяця.

Також Зеленський ознайомився з ремонтом ділянки автодороги державного значення М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Загальна вартість робіт – 2,3 млрд грн, завершення заплановане на червень поточного року. На цій дорозі буде влаштовано систему моніторингу стану доріг та умов руху (WIM).

Як повідомив главі держави міністр інфраструктури Олександр Кубраков, до Дня Незалежності планується завершити будівництво південного обходу міста Дніпро. Протяжність дороги становить 7,1 км, вартість будівництва – 1,68 млрд грн.

Також цього року розпочнеться будівництво північного обходу Дніпра.

Крім того, в області завершується ремонт ділянки дороги Н-31 Дніпро – Кобеляки – Решетилівка та передбачене відновлення ділянок дороги М-30 Стрий – Ізварине.

Всього у межах програми «Велике будівництво» цьогоріч у Дніпропетровській області планують відремонтувати 387 км автошляхів.

Президент поцікавився завантаженістю доріг в області. У відповідь голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко зазначив, що трафік на автошляхах досить щільний.

«Ми будуємо круті дороги. Маємо продовжувати, адже люди чекають нових і якісних доріг», – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, цього року в Дніпропетровській області у рамках президентської програми "Велике будівництво" планують збудувати або відреконструювати 49 об'єктів та понад 90 км доріг місцевого значення.

Фото: www.president.gov.ua