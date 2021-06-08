Зеленський перевірив, як ремонтують аеродром у Кривому Розі

Реконструкцію терміналу та злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту міста Кривого Рогу планують завершити до жовтня 2022 року.

Про це йшлося під час ознайомлення Президента Володимира Зеленського з перебігом ремонтних робіт на летовищі в межах робочої поїздки до Дніпропетровської області, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Відновлення летовища, збудованого в 1978-му, планують завершити до кінця 2022 року. Загальна вартість проєкту становить 990 млн грн", - поінформували в ОП.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко розповів, що запланована реконструкція злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, а також ремонт перонів. За його словами, також буде встановлено нове навігаційне та метеорологічне обладнання.

Як зауважили в ОП, паралельно з цим відбуватиметься реконструкція будівлі терміналу аеропорту, вартість якої 300 млн грн.

Після завершення робіт летовище зможе обслуговувати 400 пасажирів за годину.

«Треба реалізувати ці плани та провести реконструкцію аеропорту», – підкреслив Президент.

Зараз в аеропорту, за інформацією ОП, уже встановлено нове обладнання для обслуговування регулярних рейсів, що дасть змогу приймати літаки типу A320 та Boeing 737.

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Своєю чергою заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що і термінал, і злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року.

Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов додав, що аеропорт, який перебуває на балансі міста, вже з’єднано з містом маршрутами комунального транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув з робочою поїздкою до Кривого Рогу рейсовим літаком авіакомпанії WindRose.

На Дніпропетровщині він огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Фото: Офіс Президента