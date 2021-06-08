На Луганщині завершується ремонт шляхопроводу

У Луганській області за програмою Президента "Велике будівництво" до кінця червня буде капітально відремонтований шляхопровід на дорозі Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що інженерна споруда розташована на відрізку км 192+862. Капітальний ремонт тут почали у квітні у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як зазначається, об’єм робіт на цьому шляхопроводі вдвічі більший, ніж на мосту через річку Біленька, який теж ремонтують в області.

Аби встигнути завершити роботи у другій декаді червня, мостобудівники ТОВ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Київ) працюють без вихідних.

Шляхопровід був збудований у 1978 році. Після капітального ремонту він матиме довжину 57,6 метра, ширину – 12,7 метра. Проїжджа частина – 9 метрів, два тротуари по 1,85 метра.

Усього на дорозі Р-66 ведуться роботи на трьох об’єктах: капітальний ремонт мосту через річку Біленька на км 188+578, шляхопроводу через залізницю на км 192+862. Також розпочалися роботи на мосту на км 182+933. Всі зазначені споруди відносяться до малих мостів, але вони потребують капітального ремонту.

Загалом на Луганщині налічується близько 200 мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд. Більша частина з них була збудована у 50-70 роки минулого століття. Жодного разу вони не ремонтувалися капітально. Проїжджа частина на мостах, асфальтобетонне покриття і опори потребують капітального ремонту, а подекуди – повної заміни.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що цього року буде відремонтовано або збудовано 6 500 км доріг і 150 мостів по всій Україні.