Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Дніпропетровської області рейсовим літаком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком. «Це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом Київ - Кривий Ріг. Відсьогодні розпочнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом», - ідеться в повідомленні.

«Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки», - сказав Зеленський.

В Офісі Президента нагадали, що раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.

«Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно», - сказав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, в межах програми «Велике будівництво» відбувається розвиток регіональних аеропортів України.

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Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня міжнародний аеропорт «Ужгород» прийняв перший літак, що здійснював рейс із Києва.

Фото: ОП