Зеленський утворив делегацію для переговорів з МБРР

Президент Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладання Договору гарантії та Договору гарантії Фонду чистих технологій.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Утворити делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії та Договору гарантії Фонду чистих технологій (Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”, - зазначається в документі.

До складу делегації ввійшли 20 осіб, її головою Президент призначив Юрія Власенка – першого заступника міністра енергетики.

Глава держави також уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання Договору гарантії та Договору гарантії Фонду чистих технологій між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку.