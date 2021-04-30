Україна та МБРР завершили проєкт покращення автомобільних доріг на $450 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Зазначається, що проєкт розпочався у 2012 році та відіграв важливу роль в розвитку мережі швидкісних автомобільних доріг України і був одним із найбільших у кредитному портфелі МБРР. Завдяки цьому кредиту 84 км автомобільної дороги М-03 на ділянці Лубни – Полтава доведено до категорії швидкісне шосе, а також збудовано три нових об’їзди населених пунктів, включно із Південно-західним об’їздом м. Полтава.
Зараз замість старої дороги збудовано 2 окремі проїзні частини по 2 смуги руху в кожному напрямку з розмежувальною смугою між ними. Завдяки виведенням траси за межі населених пунктів по всій ділянці забезпечена максимальна дозволена швидкість руху у 110 км/год.
«Завдяки цьому проєкту поїздки з Києва до Полтави, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Донецької і Луганської областей стали більш безпечними, комфортними та швидшими майже на 1 годину. В межах наступного проєкту активно ведуться будівельні роботи на ділянці траси М-03 від Полтави до Валок в напрямку Харкова. Я впевнений, що завдяки співпраці з Світовим банком вже за кілька років Київ та Харків вдасться сполучити якісною швидкісною автодорогою», - наголосив заступник міністра фінансів Олександр Кава.