Україна та МБРР завершили проєкт покращення автомобільних доріг на $450 мільйонів

В рамках виконання угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) Україна успішно реалізувала «Другий проєкт покращення автомобільних доріг та безпеки руху» вартістю 450 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що проєкт розпочався у 2012 році та відіграв важливу роль в розвитку мережі швидкісних автомобільних доріг України і був одним із найбільших у кредитному портфелі МБРР. Завдяки цьому кредиту 84 км автомобільної дороги М-03 на ділянці Лубни – Полтава доведено до категорії швидкісне шосе, а також збудовано три нових об’їзди населених пунктів, включно із Південно-західним об’їздом м. Полтава.

Зараз замість старої дороги збудовано 2 окремі проїзні частини по 2 смуги руху в кожному напрямку з розмежувальною смугою між ними. Завдяки виведенням траси за межі населених пунктів по всій ділянці забезпечена максимальна дозволена швидкість руху у 110 км/год.

«Завдяки цьому проєкту поїздки з Києва до Полтави, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Донецької і Луганської областей стали більш безпечними, комфортними та швидшими майже на 1 годину. В межах наступного проєкту активно ведуться будівельні роботи на ділянці траси М-03 від Полтави до Валок в напрямку Харкова. Я впевнений, що завдяки співпраці з Світовим банком вже за кілька років Київ та Харків вдасться сполучити якісною швидкісною автодорогою», - наголосив заступник міністра фінансів Олександр Кава.