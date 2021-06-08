Зеленський завтра їде на схід України

Президент Володимир Зеленський у середу, 9 червня, перебуватиме на Сході України.

Про це він розповів під час засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра ми будемо на Донбасі", - зазначив Зеленський, однак не деталізував, де саме перебуватиме.

Як повідомляв Укрінформ, Президент у вівторок прибув з робочою поїздкою до Кривого Рогу рейсовим літаком авіакомпанії WindRose.

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На Дніпропетровщині він оглянув об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво», та провів у Дніпрі засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Фото: Офіс Президента