Зеленський пропонує висадити в Україні 1551 новий парк

Президент Володимир Зеленський ініціює створення в кожній громаді-учасниці Конгресу місцевих та регіональних влад України нових парків.

Про це він заявив під час засідання Палати регіонів Конгресу у Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш майданчик (Конгрес - ред.) має об'єднувати не лише обговорення важливого, а й втілення важливого. Саме захист довкілля може стати також першою чи однією з перших об'єднуючих хороших справ для всіх нас, тому хочу запропонувати учасникам нашого Конгресу спільну мету, а саме - 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді", - сказав глава держави.

Він уточнив, що до Конгресу наразі входить 1551 громада.

Президент нагадав, що напередодні підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», в межах якого планують за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України. Головою Палати місцевих влад Конгресу обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками — мерів Житомира та Дніпра Сергія Сухомлина та Бориса Філатова.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Фото: Офіс Президента