В Польщу з України намагалися вивезти ліки від гемофілії
Укрінформ
В українському пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею затримали автомобіль, який намагався вивезти з України ліки, вартість яких становила понад 10 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Державна митна служба України.
"Сьогодні, 5 червня, у пункт пропуску "Рава-Руська" заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху "зелений коридор". Однак під час огляду серед особистих речей у багажному відділенні авто митники виявили 300 ампул лікарських засобів", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачений статтею 471 Митного кодексу України. Ліки, орієнтовна вартість яких понад 10 млн грн, вилучено. Справу скерують до суду.
Фото: Державна митна служба України/Facebook