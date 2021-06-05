В Польщу з України намагалися вивезти ліки від гемофілії

В українському пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею затримали автомобіль, який намагався вивезти з України ліки, вартість яких становила понад 10 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Державна митна служба України.

"Сьогодні, 5 червня, у пункт пропуску "Рава-Руська" заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху "зелений коридор". Однак під час огляду серед особистих речей у багажному відділенні авто митники виявили 300 ампул лікарських засобів", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість однієї ампули ліків - близько 35-40 тис. грн. За словами водія, ліки попросили перевезти через кордон, і про їхню вартість він не знав.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачений статтею 471 Митного кодексу України. Ліки, орієнтовна вартість яких понад 10 млн грн, вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: Державна митна служба України/Facebook