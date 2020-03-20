З України намагалися вивезти 80 тисяч медичних масок

На Закарпатті поліцейські разом з митниками вилучили 80 тисяч медичних масок, які намагалися вивезти за межі України.

Про це повідомляє Нацполіція України у Facebook.

"На Закарпатті поліцейські та митники попередили спробу вивезення медичних масок за межі України. Оперативники управління стратегічних розслідувань поліції разом з митниками вилучили 80 тисяч медичних масок", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, вантажівка, яку зупинили на пості «Тиса», прямувала до однієї із країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, після проголошення ВООЗ пандемії коронавірусу, уряд України ухвалив рішення про обмеження експорту товарів протиепідеміологічного призначення. Це означає, що вивозити з країни, наприклад, медичні маски не можна.

В Україні станом на 20 березня підтверджено 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки, та один випадок у Львові.