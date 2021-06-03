Зеленський ознайомився із спорудженням Палацу спорту в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський ознайомився зі спорудженням Палацу спорту в Хмельницькому, яке здійснюється в межах програми «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Під час робочої поїздки до Хмельницької області Зеленський відвідав перебіг будівництва Палацу спорту в обласному центрі на вул. Прибузькій, який споруджується в межах програми «Велике будівництво».

Як розповів міський голова Олександр Симчишин, наразі ступінь будівельної готовності об'єкта становить 51%. Завершують роботи з улаштування покрівлі глядацької зали, утеплюють фасад фізкультурно-оздоровчої частини, облаштовують зовнішні інженерні мережі та систему вентиляції.

Палац спорту матиме 2,5 тис. глядацьких місць з можливістю збільшення до 3,1 тис. Тут буде можливість проводити тренування та змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, футзалу тощо.

Поява нового Палацу спорту сприятиме заняттям фізичною культурою та спортом жителів територіальних громад області, підготовці команд з ігрових видів спорту, дасть змогу проводити змагання міського, обласного та міжнародного рівнів з усіх видів єдиноборств, спортивних танців, масові заходи для учнівської, студентської молоді та дітей.

Як проінформував Президента голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій, цьогоріч у межах програми «Велике будівництво» заплановані ремонтні роботи на двох спортивних об’єктах, у трьох школах та дитячому садку.

Також в області облаштовують 10 приймальних відділень у лікарнях. Глава держави поцікавився, чи закуплене для них необхідне медичне обладнання. За словами голови ОДА, майже всі відділення вже укомплектовані та функціонують, але відчувається нестача медичного персоналу, зокрема фахівців, які працюватимуть з ангіографами, тому заплановане навчання відповідних бригад.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку Зеленський пообіцяв разом з урядом та парламентом ініціювати законопроєкти щодо оптимізації доходної частини місцевих бюджетів.