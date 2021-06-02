Верховний Суд визнав незаконним звільнення Ройтбурда з посади директора музею

Колегія Першої судової палати Касаційного цивільного суду задовольнила касаційну скаргу директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда і скасувала постанову Одеського апеляційного суду про законність звільнення його з посади.

Про це Ройтбурд повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію (у травні 2020 року в Одеському апеляційному суді - ред.) і подав на касацію. І ось - вишенька на торті", - зазначив Ройтбурд.

Допис він проілюстрував витягом з рішення Верховного Суду про скасування постанови Одеського апеляційного суду.

У рішенні колегії Першої судової палати Касаційного цивільного суду, зокрема, сказано: "Постанову Одеського апеляційного суду від 28 травня 2020 скасувати, залишити в силі рішення Приморського райсуду Одеси від 10 лютого 2020 року".

Постанова ВС є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, Одеська обласна рада підтримала 4 вересня 2019 року ініціативу представників партії "Опозиційний блок" про розірвання контракту та звільнення з посади керівника "Одеський художній музей" Олександра Ройтбурда. Однак голова Одеської ОДА заявив, що контракт з Ройтбурдом не розриватимуть, а сам художник оскаржує рішення облради в суді. Одеська ОДА надала йому можливу юридичну допомогу і виступила третьою стороною на стороні позивача.

У грудні 2020 року 2-га сесія Одеської облради скасувала рішення облради попереднього, 7-го скликання від 4 вересня 2019 року про звільнення Ройтбурда з посади директора Художнього музею.