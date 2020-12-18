Облрада Одеси скасувала рішення про розірвання контракту з Ройтбурдом

Друга сесія Одеської облради скасувала рішення облради попереднього, 7-го скликання від 4 вересня 2019 року про звільнення з посади директора Художнього музею Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Слово для доповіді з питання про скасування рішення Одеської обласної ради №1050-VII від 4 вересня 2019 року про розірвання контракту та звільнення з посади керівника комунальної установи "Одеський художній музей" Олександра Ройтбурда надається депутату Юрію Басюк,у, що вніс проєкт рішення. Чи є до нього запитання?" - звернувся головуючий на сесії Григорій Діденко.

Оскільки запитань до доповідача не надійшло, голова облради поставив питання на голосування. Проголосували за підтримку проєкту рішення 43 депутатів, тож попереднє рішення облради було скасоване.

Із мотивів голосування виступила член фракції "Слуга народу" Ірина Ковалиш, яка рік тому голосувала у складі фракції "Опозиційний блок" за звільнення художника Ройтбурда з посади директора музею. "Моє особисте ставлення до деяких висловлювань Олександра Ройтбурда щодо подій 2 травня в Одесі відоме, але я проголосувала "за" з урахуванням партійної дисципліни", - сказала депутатка.

На сесії також схвалено проєкт рішення "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» та "Про внесення змін до Цільової обласної програми "Доступна медицина на 2018-20 роки". На закупку інсуліну для жителів області, хворих на цукровий діабет, облрада виділила 2,92 млн грн.

Як повідомлялось, Ройтбурд оскаржив рішення облради про розірвання з ним контракту і звільнення з посади директора. Суд відхилив позов, але голова Одеської облдержадміністрації не підписував розпорядження про його відставку.

У жовтні поточного року Ройтбурда було обрано депутатом облради як висуванця партії "Європейська солідарність".