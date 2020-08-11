Захистити Одеський музей і культуру - Ройтбурд вирішив балотуватися до облради

Художник Олександр Ройтбурд вирішив балотуватися на виборах до Одеської обласної ради від партії "Європейська солідарність".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, передає Укрінформ.

Художник пояснив своє рішення бажанням захистити Одеський художній музей, директором якого був з кінця 2017 року.

"Мене взагалі не цікавить політична кар'єра. Я йду захистити і музей, і надати йому нового дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - наголосив він.

Також він зазначив, що не є членом партії "ЄС", але "вдячний їй за те, що вона надала... шанс відстоювати... позицію не під стінами ОДА, а в сесійній залі".

Як повідомляв Укрінформ, художник Олександр Ройтбурд 6 грудня 2017 р. переміг у відбірковому конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею. 19 березня 2018 року голова ОДА підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.

4 вересня 2019 р. облрада з ініціативи групи представників Опозиційного блоку прийняла рішення про звільнення Ройтбурда з посади керівника музею, що викликало обурення громадськості.

Голова ОДА, керуючись вимогами закону "Про культуру", відмовився видати розпорядження про звільнення Ройтбурда з посади, а сам художник оскаржив рішення облради в суді.

У жовтні 2019 р. Міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення Ройтбурда безпідставним.

У лютому 2020 р. суд визнав незаконним і скасував рішення Одеської облради про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

28 травня 2020 р. Одеський апеляційний суд скасував це рішення, постановивши відмовити Олександру Ройтбурду в задоволенні позову.

У червні в Одесі пройшли акції на підтримку Ройтбурда. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив припущення, що директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда звільнили з посади з політичних або особистих мотивів.