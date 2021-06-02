Негода знеструмила пів сотні населених пунктів у трьох областях

Унаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 50 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 50 населених пунктів у 3 областях, а саме: Дніпропетровська – 38, Донецька – 6 та Запорізька – 6", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.