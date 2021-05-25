На Херсонщині пронісся руйнівний торнадо

На території Верхньорогачицької територіальної громади у Херсонській області пронісся торнадо, внаслідок чого пошкоджено паркани, дахи будинків та повалено дерева.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці обласна поліція.

«У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо, що зафільмували місцеві жителі. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, люди не постраждали. Правоохоронці обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.

Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди, запевнили у відомстві.

Фото: поліція Херсонщини