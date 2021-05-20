На Кіровоградщині буревій зірвав дах зі школи

У селі Красносілка Олександрівського району Кіровоградської області під час негоди зі школи зірвало дах.

Про це "Суспільному" розповіла директор навчального закладу Любов Нестройна, передає Укрінформ.

"О 18 годині вечора (19 травня. - ред.) піднявся сильний вітер і почався дощ, який йшов протягом години. Місцеві жителі кажуть, що бачили смерч або торнадо, яке пішло прямо на нашу школу", - розповіла директор.

За її словами, найбільше постраждав спортивний зал, з даху зірвало шифер. Розбите одне велике металопластикове вікно, ще у 10 вікнах побиті шибки.

116 школярів сьогодні перевели на дистанційне навчання.

"Дякувати богу, що в цей час у школі нікого не було, тому що наслідки могли бути трагічні. Щоб ви розуміли, ми не могли витягнути руками шифер, який застряг у землі. Біля житлового будинку, який розташований поруч біля школи, зірвало металеву драбину, такий сильний був вітер", - додала Нестройна.

Після негоди зусиллями працівників школи, місцевих жителів, батьків школярів та старости села дах школи накрили захисною плівкою до початку проведення ремонтних робіт.

Начальник районного управління освіти Сергій Тимко повідомив, що виїзне засідання комісії з надзвичайних ситуацій селищної ради Олександрівки доручило директору та старості села підрахувати завдані збитки і надати інформацію, які матеріали необхідні для проведення ремонтних робіт. За його словами, завтра, 21 травня, учні повернуться до навчання у школі.

Фото: Суспільне