У Франківську горіла багатоповерхівка, є загиблий

В Івано-Франківську ліквідували пожежу у багатоповерхівці. У квартирі виявили тіло чоловіка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«20 травня о 06:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Новій. Як з'ясувалося, виникла пожежа в квартирі на 3 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Всередині квартири було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. О 07:11 пожежу було локалізовано, а о 07:16 – ліквідовано», - йдеться у повідомленні обласного управління ДСНС.

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Зазначають, що з сусідніх квартир довелось евакуювати 48 жителів, з них 10 - діти.

Фото: ДСНС