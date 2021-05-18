У селі Коровія Чернівецького району на Буковині дві години гасили пожежу, яка охопила 1 000 кв.м складу автомобільних шин.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС у Чернівецькій області.

"18 травня о 12:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у с. Коровія Чернівецького району в триповерховій будівлі магазину-складу (з продажу автомобільних шин) виникла пожежа. О 14:00 пожежу - локалізовано на площі близько 1 тис. м. кв, о 15:00 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

На Буковині дві години гасили масштабну пожежу на складі шин/Фото: ДСНС, Національна поліція

Зазначають, що гасіння пожежі залучалося 23 одиниці техніки та 89 чоловік особового складу.

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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Як поінформували у відділі комунікації поліції Чернівецької області, наразі правоохоронці опитують очевидців, свідків події, з’ясовують обставини виникнення загоряння та встановлюють суму завданих збитків.

Фото: ДСНС, Національна поліція