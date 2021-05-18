На Буковині дві години гасили масштабну пожежу на складі шин
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС у Чернівецькій області.
"18 травня о 12:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у с. Коровія Чернівецького району в триповерховій будівлі магазину-складу (з продажу автомобільних шин) виникла пожежа. О 14:00 пожежу - локалізовано на площі близько 1 тис. м. кв, о 15:00 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
На Буковині дві години гасили масштабну пожежу на складі шин/Фото: ДСНС, Національна поліція
Зазначають, що гасіння пожежі залучалося 23 одиниці техніки та 89 чоловік особового складу.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Як поінформували у відділі комунікації поліції Чернівецької області, наразі правоохоронці опитують очевидців, свідків події, з’ясовують обставини виникнення загоряння та встановлюють суму завданих збитків.
Фото: ДСНС, Національна поліція