У неділю вранці, 16 травня, на трасі Київ-Чоп у селі Розвадів Стрийського району на Львівщині під час руху загорівся пасажирський автобус із 20 пасажирами. Унаслідок пожежі автобус знищено, люди не постраждали.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

«16 травня о 05:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів, Стрийського району в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR". В автобусі перебували 20 пасажирів та два водії», - йдеться в повідомленні.

На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус / Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

До місця виклику виїхали рятувальники 19-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ.

Пожежу ліквідовано о 05:36.

Вогнем знищено моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м. та пошкоджено обшивки салону на площі 18 кв. м., 24 крісла. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомили Укрінформму в пресслужбі ДСНС автобус курсував за напрямком Польща – Львів-Дрогобич.