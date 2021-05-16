На Запоріжжі сталася п'яна «ДТП»: одна людина загинула, ще 6 постраждали

Бердянському районі сталася аварія, в якій одна жінка загинула, ще 6 чоловік отримали травми. Водій легковика, який скоїв зіткнення з мікроавтобусом перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у повідомленні ГУНП у Запорізькій області, передає Укрінформ.

За інформацією поліції, 15 травня о 18:14 до чергової частини Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на автошляху "Мелітополь – Маріуполь" неподалік села Осипенко, перевернувся мікроавтобус "Мерседес Віто".

"Водій автомобіля "Лада Калина", 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним авто "Мерседес Віто". В результаті зіткнення, мікроавтобус перекинувся: 1 жінка загинула, 6 пасажирів отримали травми. Водій та ще два пасажира легковика не постраждали", - повідомили в поліції.

За результатами медичної експертизи, водій "Лади Каліни" знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.