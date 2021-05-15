На Хмельниччині сталася автотроща з вантажівкою і мікроатобусом - четверо загиблих

У Хмельницькій області у дорожньо-транспортній пригоді за участю трьох автомобілів, які внаслідок зіткнення зайнялися, загинуло, ймовірно, четверо людей.

Про це повідомляє обласна поліція, передає Укрінформ.

Правоохоронці зазначають, що аварія сталася сьогодні близько 7 години на автодорозі Житомир — Чернівці, поблизу с. Веселівка.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo.

Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши два інші транспортні засоби.

"В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися... Працівники поліції вживають заходів для встановлення осіб водіїв та можливих пасажирів автомобілів Mercedes Sprinter та Opel Combo, які загинули внаслідок ДТП. За попередніми даними, загиблих четверо", - поінформували у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія вантажівки затримали. Розслідування триває.

Фото: hm.npu.gov.ua