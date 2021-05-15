На Луганщині п’яний водій наїхав на підлітків - є загиблий і постраждалі

Поблизу міста Сватового на Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, у результаті загинув 14-річний хлопець, ще троє отримали переломи.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила поліція Луганської області

«У селі Містки трапилась ДТП з травмованими. В ході виїзду на місце події начальником Слідчого управління ГУНП та співробітниками слідчо-оперативної групи було встановлено, що 34-річний мешканець с. Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі Renault Megane здійснив наїзд на чотирьох підлітків мешканців с. Містки, які йшли по проїжджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку», - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Ще троє підлітків 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчинки госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Водій автомобілю затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: policeLG