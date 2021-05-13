В Україні з’явиться інтерактивна карта з усіма ДТП

Міністерство внутрішніх справ і Міністерство інфраструктури спільно працюють над питанням точної статистики щодо ДТП, і наразі готується інтерактивна карта України, на якій будуть відмічатися усі ДТП.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час форуму "Україна 30. Безпека держави", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливий фактор, який ми зараз розробляємо з Мінінфраструктури — це питання точної статистики по ДТП. Можу повідомити, що ми готуємо інтерактивну карту України, на якій будуть відмічатися усі ДТП. Наприклад, сталося якесь ДТП, з загиблими або травмованими, - і буде інтерактивна карта, яка буде доступна всім і де буде повністю статистика по кожному ДТП”, - заявив Геращенко.

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Він нагадав, що з 1991 року по кінець 2020 року на дорогах України загинуло 177 636 людей, і кожен день ця цифра змінюється. Зокрема, минулого року на дорогах України загинуло 3554 людини.

Окремо він поінформував, що правоохоронці затримали торік 127 тисяч осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння, і з них біля 9 тисяч сіли за кермо у такому стані повторно, а ще біля 7 тисяч — сідали такими за кермо втретє.

Геращенко нагадав, що у лютому був прийнятий закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, який вже почав діяти.

“Маємо перші результати роботи цього закону. За місяць із дати вступу цього Закону у дію, зокрема, кількість порушень щодо керування транспортними засобами напідпитку знизилася на 8 відсотків, також зменшилася кількість тих, хто не пристібався ременем безпеки - утричі. І ще дуже цікавий результат — маємо зниження на 36 % кількості (випадків — ред.) перевищення швидкості на 50 км\год”, - сказав заступник міністра.

Як повідомлялося, 17 березня, почав діяти закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.