В Україні з’явиться інтерактивна карта з усіма ДТП
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час форуму "Україна 30. Безпека держави", повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Дуже важливий фактор, який ми зараз розробляємо з Мінінфраструктури — це питання точної статистики по ДТП. Можу повідомити, що ми готуємо інтерактивну карту України, на якій будуть відмічатися усі ДТП. Наприклад, сталося якесь ДТП, з загиблими або травмованими, - і буде інтерактивна карта, яка буде доступна всім і де буде повністю статистика по кожному ДТП”, - заявив Геращенко.
Він нагадав, що з 1991 року по кінець 2020 року на дорогах України загинуло 177 636 людей, і кожен день ця цифра змінюється. Зокрема, минулого року на дорогах України загинуло 3554 людини.
Окремо він поінформував, що правоохоронці затримали торік 127 тисяч осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння, і з них біля 9 тисяч сіли за кермо у такому стані повторно, а ще біля 7 тисяч — сідали такими за кермо втретє.
Геращенко нагадав, що у лютому був прийнятий закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, який вже почав діяти.
“Маємо перші результати роботи цього закону. За місяць із дати вступу цього Закону у дію, зокрема, кількість порушень щодо керування транспортними засобами напідпитку знизилася на 8 відсотків, також зменшилася кількість тих, хто не пристібався ременем безпеки - утричі. І ще дуже цікавий результат — маємо зниження на 36 % кількості (випадків — ред.) перевищення швидкості на 50 км\год”, - сказав заступник міністра.
Як повідомлялося, 17 березня, почав діяти закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.