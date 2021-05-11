В Україні запустять інтерактивну карту злочинності

В Офісі Генерального прокурора готуються до запуску на базі Єдиного реєстру досудових розслідувань інтерактивної карти злочинності в державі.

Про це повідомила заступник начальника управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи ОГП Леся Колодій, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОГП.

«Зараз готуємось до запуску на базі ЄРДР інтерактивної карти злочинності в державі, яка відкриє громадянам доступ не тільки до інформації про зареєстровані протиправні кримінальні діяння в Україні, а й в окремих областях, територіальних громадах, містах і селах», - сказала Колодій.

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За її словами, в Офісі Генпрокурора наразі також планують розробку єдиної звітності про правопорушення з ознаками корупції, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо дітей, які перебувають у конфлікті з законом.

Колодій зазначила, що ЄРДР забезпечує в онлайн-режимі цілодобово і щоденно роботу більш як 32 тисяч користувачів - органів прокуратури, поліції, безпеки, фіскальної служби, ДБР та НАБУ.

«За весь час його існування зареєстровано майже 9 мільйонів кримінальних правопорушень. Щоденно в системі реєструється понад 3 тисячі злочинів та проступків, фіксується інформація про більш ніж 35 тисяч процесуальних дій і рішень», - розповіла представниця ОГП.

Вона додала, що на базі цього Реєстру автоматично формується не лише звітність та інформаційні матеріали про стан кримінальної протиправності, а й звіти про роботу органів досудового розслідування.