Харківщина закупила понад 1 300 кисневих концентраторів для COVID-хворих

Харківщина закупила за кошти державної субвенції понад 1300 кисневих концентраторів для лікування хворих на COVID-19 удома.

Про це на брифінгу 26 травня повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Регіон отримав понад 1300 кисневих концентраторів, їх розподілять в лікарні найближчим часом, оскільки є потреба в обладнанні, яка підтверджена документами. Більшість отримає Харків, оскільки жителі обласного центру складають дві третини від хворих», - поінформував Черняк.

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За його словами, обладнання вже знаходиться на обласному аптечному складі.

«Це дає нам можливість в спокійному режимі підготувати первинну ланку (до можливих нових сплесків захворюваності - ред.), і ми в подальшій роботі все ж розраховуємо, що більш ефективною буде робота саме первинки», - зазначив заступник голови ОДА.

Йдеться про раннє виявлення хворих, своєчасне призначення адекватної схеми лікування.

«Ми прагнемо до того, що якщо у людини буде виявлена хвороба на ранньому етапі і необхідна киснева підтримка, то, безумовно, щоб він мав можливість під наглядом медпрацівника отримувати терапію», - сказав Черняк

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Айни Тимчук, 48,75 млн грн, виділених із держбюджету, спрямували на закупівлю концентраторів.

За минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 328 осіб. Загалом зареєстровано 146 011 лабораторно підтверджених випадків, з них одужання - 130 737, 3203 особи померли.