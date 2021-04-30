Червоний Хрест передав кисневі концентратори лікарням Донеччини

Міжнародний Комітет Червоного Хреста в рамках допомоги для боротьби з пандемією COVID-19 передав кисневі концентратори лікарням Донеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні у Слов’янську Ахмад Халлак, йдеться на сайті Донецької ОДА.

Халлак зазначив, що ще минулого року в рамках реагування на COVID-19 МКЧХ розпочав надання технічного оснащення, засобів захисту та дезінфекції лікарням Донецької області, у тому числі терміново необхідного обладнання для боротьби з COVID-19, а у поточному році продовжив підтримувати медичні заклади регіону.

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Тільки у період з 23 по 29 квітня 2021 року МКЧХ передав 6 медичним закладам Костянтинівки, Курахового, Маріуполя, Світлодарська, Торецька 34 кисневі концентратори. 30 квітня планується передати ще 10 кисневих концентраторів Авдіївській центральній міській лікарні та Мирноградській центральній міській лікарні.

Заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз подякував представникам організації за постійну підтримку області та наголосив на необхідності продовження подальшої співпраці.

Окремо Халлак повідомив, що невдовзі його на посаді замінить нова голова субделегації МКЧХ Дельфін Леттер’є. Вона багато років працювала в неурядових організаціях та виконувала обов’язки у багатьох азійських та африканських країнах. Попереднім місцем роботи Леттер’є була посада заступника голови субделегації МКЧХ у м. Маунгдау, М’янма.

Як повідомлялося, станом на 30 квітня в Україні лабораторно підтверджено 10 072 нові випадки коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 2 069 537 особи.

На Донеччині від початку пандемії на COVID-19 захворіли 79 594 особи, з них 62 518 - одужали, 1755 – померли.

Фото в тексті: dn.gov.ua