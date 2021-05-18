На Закарпатті запускають іще дві кисневі станції
Про це повідомляють в Закарпатській ОДА, передає Укрінформ.
Як повідомляється, кисневу модульну кисневу станцію в Обласній клінічній лікарні ім. А.Новака підключать 19 травня, завдяки цьому вдасться додатково забезпечити киснем 35 ліжок. У Мукачівській центральній районній лікарні таку станцію підключать найближчими днями, її потужність розрахована на 37 ліжок.
За словами першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, усього в області на базі медичних закладів збудують 12 кисневих станцій.
Як зазначають в ОДА, наразі на стадії монтажу та виготовлення проєктно-кошторисної документації перебувають кисневі станції у Хустській, Рахівській, Виноградівській та Міжгірській районних лікарнях. Вони покликані забезпечити киснем кисневозалежних пацієнтів та хворих на COVID-19.