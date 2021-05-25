У Чорному морі спецпризначенці визволяли корабель від «терористів»

За координації Служби безпеки України в Одеській області пройшли масштабні антидиверсійні навчання.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

За легендою навчань, декілька «диверсійних груп» намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних «терористів» захопила вантажне судно. При цьому «зловмисники» захопили у «заручники» екіпаж судна і висунули вимоги.

СБУ провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря / Фото: СБУ

Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ «Альфа» проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення «заручників».

Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

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Координаційна група ретельно проаналізувала всі складові спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів, спрямованих на протидію терористичним проявам. За підсумками навчань розроблено рекомендації з вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах.

У СБУ зазначають, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб’єктам боротьби із тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій.

Заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.

Як повідомлялося, днямина Херсонщині пройшли антитерористичні навчання правоохоронців за участі Нацгвардії, поліції, СБУ, ЗСУ і інших силових відомств.