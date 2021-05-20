У Львові «вбралися» у вишиванки скульптури левів та античні статуї

З нагоди Дня вишиванки у Львові вже традиційно античні статуї Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани й фігури левів-охоронців Ратуші одягнули у вишивані сорочки та маски.

Також у вишиванку одягнули найбільшого лева міста, якого встановили до сторіччя ЗУНР. А ще до святкувань долучилися водії громадського транспорту, які також вбралися в національний одяг. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

У Львові скульптури левів та античні статуї одягнули у вишиванки / Фото: city-adm.lviv.ua

Зазначається, що античні статуї та фігури левів-охоронців Ратуші на площі Ринок у вишиванки одягнули працівники міського управління внутрішньої політики. А статую лева, яку встановили до сторіччя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40, у вишиванку одягнули працівники управління молодіжної політики міста та студентська рада Львова.

Традиційно, вишиванки для львівських скульптур підготувала ТМ «Скиба».

Водії тролейбусів, трамваїв, автобусів та маршруток у Львові також вбралися в національний одяг.

«Особливо святкова атмосфера сьогодні у трамваях і тролейбусах – водії, пасажири та гості міста також одягнені у вишиванках. Приємно, що нас, як народ, об’єднують такі звичаї. Бажаю кожному сьогодні затишку, миру та злагоди, міцного здоров’я у ваших сім’ях», – сказав директор ЛКП «Львівелектротранс Андрій Свищо.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, у третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки.