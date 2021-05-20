В Івано-Франківську «Руську трійцю» вбрали у вишиванки

В Івано-Франківську пам’ятник Руській Трійці одягли у вишиванки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Із самого ранку разом із Департамент молодіжної політики та спорту вбрали Пам'ятний Руській трійці у білосніжні вишиванки. Тепер Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич аж сіяють на весь сквер», - повідомив Руслан Марцінків.

Як повідомляв Укрінформ, у третій четвер травня, українці традиційно святкують День вишиванки.

«Руська трійця» — галицьке літературне угруповання, очолюване Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західних українських землях національно-культурне відродження.

В Івано-Франківську пам’ятник Руській трійці у сквері біля головного корпусу Івано-Франківського національного медичного університету встановили у грудні 2013 року методом народної будови. Жертводавцями стали понад 20 тисяч доброчинців.

Фото: Руслан Марцінків, ФБ