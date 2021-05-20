Будівлю Харківської ОДА прикрасили 13-метровими банерами-вишиванками

Будівлю Харківської облдержадміністрації прикрасили 13-метровими банерами-вишиванками.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, візерунок взятий із Слобожанської традиції, а саме з валківської сорочки (Валки – місто за 55 км від Харкова) початку XX століття.

«Червоно-чорна вишивка, на перший погляд, може здатися досить типовою та найбільш впізнаною. Проте, візерунок, взятий для оздоблення облдержадміністрації, по-своєму унікальний. Квіткові узори мають геометричну форму та вишиті не хрестиком, а листвою (гладдю), що є більш старовинною технікою», - розповіли в пресслужбі.

Як повідомлялося, у третій четвер травня українці святкують День вишиванки. У світі його відзначають вже 15-й рік поспіль - задля збереження народних традицій створення і носіння етнічного вишитого одягу.

Свято бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. У 2014 році ініціатива вийшла не тільки за межі гуртка свідомого українського студентства, але й за межі самої України.

Читайте також: Проект Heroes підготував для України унікальну спортивну вишиванку

Третій четвер травня обраний не випадково. Засновники акції наполягають на тому, аби День вишиванки припадав саме на будень, а не на вихідний, наголошуючи, що вишиванка – органічна складова життя та культури українців, а не вкритий нафталіном артефакт.

Фото: ОДА