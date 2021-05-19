Проект Heroes підготував для України унікальну спортивну вишиванку

Проект Heroes підготував для України унікальну спортивну вишиванку

Укрінформ
20 травня Україна святкує День Вишиванки. Автор проекту Heroes Віталій Даниленко готовий надати нашій державі права на колекцію спортивного одягу бренду StrongMan, родзинкою якої є вишиванки з унікальним QR-кодом.

Засновник проекту Heroes Віталій Даниленко підготував справжній сюрприз для всіх українців, які поважають спорт і наші етнотрадиції. Віталій влаштував ексклюзивний показ колекції спортивного одягу бренду StrongMan, над дизайном якого працювали Travel Tailor Brioni та відомі українські кутюр’є, передає Укрінформ.

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У ролі моделей виступили срібний призер Олімпійських ігор з дзюдо Роман Гонтюк та бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу U-23 з греко-римської боротьби Артур Політаєв. Родзинкою колекції стала спортивна вишиванка, на яку варто звернути увагу всім збірним України.

«Вишиванка - це з'єднання ультрасучасного і стародавнього.  Раніше люди могли по візерунках розпізнавати, звідки вона - з Київщини, Чернігівщини, Донеччини, Слобожанщини, Волині, Луганщини, Буковини або Галичини. Сьогодні розрізнити візерунки можуть лише експерти.

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Але у нас з'явилися смартфони, які вміють розпізнавати QR-коди. Ми реалізували ідею, щоб на вишиванці спортивного костюма збірної України при скануванні (фотографуванні) відкривалася сторінка Вікіпедії під назвою Україна. Мовою країни, звідки вболівальник - з Італії, Індії, Мексики, Китаю, Бразилії або Австралії.

Іноземці знатимуть, що Україна – найбільша за територією країна Європи (серед країн, які повністю розташовані в Європі) і ще купу цікавої інформації про нашу країну. Вважаю свою ідею загальнонаціональною і готовий частину торгової марки подарувати Державі», - вважає Віталій Даниленко.

Проект Heroes заснували в 2010 році. Зараз це платформа ідей та можливостей, об’єднання ініціативних людей, яке реалізує соціально важливі проекти національного масштабу для популяризації спорту та патріотичного виховання молоді. Мета проекту - надихнути кожного стати героєм в спорті або в іншій галузі. Всі учасники Heroes - це люди з прекрасною репутацією. Їм не потрібні чужі скандали та інтриги. Це проект чесних людей, які хочуть і можуть захищати інтереси України.

«Насправді у нас герої не лише спортсмени, а й лікарі, вчителі, військові, поліцейські. Всі вони вкладають посильний внесок в наше з вами мирне життя. А ми, завдяки ідеї з унікальним QR-кодом вишиванки та іншими проектами Heroes загалом, допомагаємо їм формувати нові цінності», - стверджує Віталій Даниленко.

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