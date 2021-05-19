Всесвітньому дню вишиванки - 15 років!

20 травня 2021 року

Земля наших предків для наших нащадків

Ювілейний рік Всесвітнього дня вишиванки присвячується українській народній музиці та проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднення довкілля пластиком.

Як пов’язані культурна спадщина та екологія? Насправді взаємопроникливо. Коли певна територія стає непридатною для життя, з часом зникає і вся місцева культура, яка століттями створювалася предками.

Протягом останніх десятиліть в Україні висохло близько 10 тисяч річок. Це означає, що більше не використовуються їхні старовинні назви, зникають з ужитку пісні, казки, легенди, повязані з цими річками. Вирубування лісів загрожує не лише затопленням цілих регіонів, а й, змушуючи жителів постійно відновлювати втрачене, «вимиває» багатство місцевих традицій та звичаїв. Надмірне використання пластику нав’язує прості швидкі побутові рішення, створюючи споживацьке суспільство, яке все менше схильне заглиблюватися в культуру та історію, а також бути відповідальним за майбутнє.

Цього року День вишиванки відбуватиметься у форматі Дня вуличної етномузики. На величезній кількості локацій (площі, парки, пішохідні вулиці) гратимуть традиційні музики (кобзарі, лірники, сопілкарі, трембітарі, дримбарі, цимбалісти тощо).

Пропонуємо партнерським організаціям долучатись до саме такого формату святкувань, уникаючи великих концертів та фестивалів.

Святкуймо 15-ліття Всесвітнього дня вишиванки гучно та дзвінко!

Промо свята: https://bit.ly/3nRbXsi

Контакти для медіа: denvyshyvanky@gmail.com

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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

КИЇВ

9.30 - 10.30 - Северин та Данило Данилейки (трембіти). Вихід з метро Хрещатик.

11.00 - 12.00 - Гурт «UsOrchestra». Майдан Незалежності.

12.00 - 13.00 - Відкриття свята. Тарас Компаніченко, гурт «Друже Музико», Северин та Данило Данилейки у рамках відкриття пам’ятника Василю Вишиваному спільно з ГС «Музичний Батальйон». Сквер по вулиці Іллєнка, 39.

16.00 - 17.30 - Гурт «Щука/Риба» у рамках презентації проєкту «Вишивка в одязі видатних українців». Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19.

18.00 - 19.00 - Буковинські троїсті музики, гурт «Баламути». Арт-сквер Василя Сліпака, Андріївський узвіз 6а/33

19.00 - 21.00 - Гурт «Щука/Риба». Танці на Алеї Художників, вул. Десятинна, 12

ЧЕРНІВЦІ

11.30 – 12.00 – Відкриття свята. Народний аматорський оркестр народних інструментів Центрального палацу культури м. Чернівців. Сходи ратуші.

12.00 – Сурмач Микола Блищук. Вежа ратуші.

12.10 – 15.00 Спецпроєкт “Виїзна студія до 15-річчя Всесвітнього дня вишиванки телеканалу «UA:Буковина» (прямий етер). Початок вул. Кобилянської.

13.00 – 14.00 Святослав Силенко (бандура) Вул. Кобилянської (біля карети).

13.30 – 14.30 Юрій Фединський (кобза) Центральна площа біля пам’ятника Т.Г. Шевченка.

14.00 – 15.00 Тарас Козуб (ліра) Перетин вул. Кобилянської та вул. Кафедральної (біля магазину «Нива») .

14.30 – 15.30 Максим Бережнюк (мультиінструменталіст) вул. Кобилянської навпроти вулиці вул. Кохановського.

15.00 – 16.00 Гурт “Карпатські джерела” Берегометської ОТГ. Сходи ратуші.

15.00 – 16.00 Оркестр народних інструментів Хотинської. Театральна площа (зі сторони вулиці С. Бандери)

15.00 – 16.00 Народний аматорський оркестр народних інструментів Глибоцького центру культури і дозвілля Глибоцької селищної ради. Соборна площа.

16.00 – 18.00 Концерт Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка. Площа Філармонії.

18.00 – 19.00 Максим Бережнюк, Тарас Козуб, Юрій Фединський, Святослав Силенко Вул. Кобилянська на перетині з вул. Доброго.

ВІННИЦЯ

9.00 - 13.00 - Андрій Лящук (ліра, бандурка, духові). Площа Європейська

СЛОВ’ЯНСЬК

17.00 -17.30 Гурт «Буття». Площа Соборна

18.00 - 18.30 - Гурт «Буття». Вхід до парку «Шовковичний»

ХАРКІВ

З 18.30 - Назар Чорношличник (кобза), Вадим Парцій та Харківський кобзарський цех. Майдан Свободи