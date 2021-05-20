У Канаді розуміють символізм української вишиванки – депутат

Українська вишиванка стала символом гідності та єдності, і у парламенті Канади це розуміють.

Про це заявив канадський депутат Ден Мазьє, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«20 травня українські канадці по всій країні відзначатимуть День вишиванки. Я вітаю усіх українських канадців з цього приводу. Ми дійсно розуміємо важливість української вишиванки як символу спадщини, гідності та єдності», – сказав парламентарій.

Він додав, що це свято також нагадує про виклики, перед якими Україна поставала в минулому та продовжує долати як незалежна держава.

«Цей день дає нам ще одну нагоду висловити свою підтримку українському народу у його боротьбі за суверенітет. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму та окупацію Донбасу», – наголосив депутат.

День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича.

Нагадаємо, Онтарійська Провінційна Рада Конгресу Українців Канади виступила з ініціативою проведення до святкування 30-річчя Незалежності України акції підняття українського прапора по всій провінції Онтаріо.