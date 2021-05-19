У Канаді діаспора ініціювала підняття прапорів України по всій провінції Онтаріо

Онтарійська Провінційна Рада Конгресу Українців Канади виступила з ініціативою проведення до святкування 30-річчя Незалежності України акції підняття українського прапора по всій провінції Онтаріо.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбуці.

«Закликаємо всіх українців в Канаді 23 та 24 серпня 2021 року підняти українські прапори біля своїх будинків і прикрасити автомобілі синьо-жовтими прапорами та українською символікою», – йдеться в повідомленні.

Фото охочих долучитися до заходу чекають з хештегом #Україні30. Відповідальна за проведення акції членкиня Онтарійської Провінційної Ради КУК – Nadiya Yashan.

Нагадаємо, Ліга українців Канади й Спілка українців Канади запросили на онлайн-семінар «Крим. Шлях додому» правозахисника Аліма Алієва й історика Бекіра Аблаєва про депортацію кримських татар Радянською Росією в 1944 році та про те, як кримські татари пережили окупацію Росією Криму з 2014 року.