У Канаді діаспора запросила на онлайн-семінар про депортацію кримських татар
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.
Захід відбудеться 22 травня 8 PM UTC+03. Мова семінару – українська. Зареєструватися на подію можна до 20 травня за посиланням.
Алім Алієв – заступник генерального директора Українського інституту. Журналіст, правозахисник, дослідник освітньо-культурних проєктів. Співзасновник громадських організацій КримSOS і Кримський дім. Член виконавчої ради українського ПЕН-клубу.
Бекір Аблаєв – співавтор посібника з історії та куратор освітньої платформи «Історія Криму та кримських татар». Член ГО «Кримська родина». Мовознавець, письменник і лауреат Премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України.
Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.
Світовий конґрес українців (СКУ) закликав уряди країн світу і міжнародні організації визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом і прискорити деокупацію Криму.