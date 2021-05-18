У Канаді діаспора запросила на онлайн-семінар про депортацію кримських татар

Ліга українців Канади й Спілка українсько Канади запросила на онлайн-семінар "Крим. Шлях додому" правозахисника Аліма Алієва й історика Бекіра Аблаєва про депортацію кримських татар Радянською Росією в 1944 році та про те, як кримські татари пережили окупацію Росією Криму з 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Захід відбудеться 22 травня 8 PM UTC+03. Мова семінару – українська. Зареєструватися на подію можна до 20 травня за посиланням.

Алім Алієв – заступник генерального директора Українського інституту. Журналіст, правозахисник, дослідник освітньо-культурних проєктів. Співзасновник громадських організацій КримSOS і Кримський дім. Член виконавчої ради українського ПЕН-клубу.

Бекір Аблаєв – співавтор посібника з історії та куратор освітньої платформи «Історія Криму та кримських татар». Член ГО «Кримська родина». Мовознавець, письменник і лауреат Премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав уряди країн світу і міжнародні організації визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом і прискорити деокупацію Криму.