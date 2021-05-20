Вишиванка підкреслює українську ідентичність – Ткаченко

Вишиванка підкреслює українську ідентичність і є унікальним одягом, заявляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як передає Укрінформ, про це міністр написав у Фейсбуці.

"Вишиванка. Одяг наших предків та майбутніх поколінь. У кожної області вона має свою специфіку і свій стиль. Але скрізь можна пізнати схожі нюанси: у візерунку, кольорах, силуеті.

Для мене це одяг, що ніколи не застаріє. Він підкреслює нашу ідентичність і є унікальним. Його хочеться носити, і не тільки в сьогоднішній день", - зауважив Ткаченко.

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"Стрічки соцмереж цього дня особливо красиві. Не зупиняйтесь", - закликав очільник МКІП.

Як повідомлялося, у третій четвер травня, українці традиційно святкують День вишиванки.

День вишиванки не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами.