У Львові відбулись пам’ятні заходи, присвячені 77-й річниці депортації кримськотатарського народу з історичної Батьківщини.

На площі Ринок хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар, а також на флагштоку перед будівлею міської Ратуші підняли прапор кримських татар. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Сьогодні ми тут зібралися, щоби сказати і відправити меседж у Крим, що ми пам’ятаємо разом – і кримські татари, і українці, ми пам’ятаємо, що було. І нам не дають про це забути, тому що геноцид триває. В нас є сьогодні можливість вільно висловити свою позицію, дякую всім, хто прийшов нас підтримати, і хто солідарний з нами», - зауважив керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов.

У Львові вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар/Фото: city-adm.lviv.ua

За словами міського голови Львова Андрія Садового, сьогодні в усіх великих і малих містах та містечках України на центральних площах збираються люди різних національностей, люди доброї волі, і згадують той день, коли прийшла біда в родини до кримських татар. Він акцентував, що для нього особисто і для цілої громади міста є обов’язком, щоби кожен кримський татарин, кожен українець вільно себе почував на кримській українській землі.

Сусанна Зейнідінова, представниця кримськотатарського народу, під час вшанування поділилася спогадами: «Хочу пригадати трагедію Арабатської стрілки, коли після 18 травня 1944 року, на думку тодішньої влади, були виселені всі кримські татари. Насправді на косі Арабатської стрілки залишилось декілька сімей кримських татар, але через два місяці влада була повідомлена про їхнє перебування. Тоді відомством держбезпеки СРСР було прийняте рішення погрузити ці сім’ї на баржу та втопити в Азовському морі».

До слова, два роки тому у Львові, під час вшанування 75-ї річниці депортації кримських татар, ознакували фасад Ратуші табличкою трьома мовами, зокрема кримськотатарською.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

Враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ знову постав перед загрозою дискримінації на рідній землі, а також з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу указом Президента від 16 травня 2014 року і був встановлений День боротьби за права кримськотатарського народу.

Фото: city-adm.lviv.ua