Росія хоче повернути трудові табори часів Сталіна - адвокат

У Росії за останній рік ухвалили і застосовують на практиці низку законів, які посилюють режим, що обмежує протестну діяльність.

Як передає Укрінформ, про це у програмі «На самом деле: Россия» телеканалу «Дом» сказав російський адвокат Микола Полозов.

Він зазначив, що Кремль проводить «послідовне впровадження зміненого законодавства, репресивного законодавства».

«Причому ми спостерігаємо, що окуповані території, той самий Крим, багато в чому є полігоном для відпрацювання тих чи інших нових норм права, нового законодавства», - сказав Полозов.

Тенденції посилення законодавства викликають побоювання у правозахисників, оскільки Росія повертається до практики, прийнятій за сталінських часів.

«Тому що вже всерйоз йде обговорення так званих трудових таборів - будівництво силами ув'язнених якихось інфраструктурних проєктів. Тобто - фактично ми бачимо повернення до сталінських часів, коли широко використовувалася праця ув'язнених на різних будівництвах народного господарства», - підкреслив Полозов.

Він додав, що обговорення таких проєктів ведеться на рівні відомств, зокрема корпорація «Російські залізниці» та Федеральна служби виконання покарання обговорюють проєкт створення трудових таборів для побудови Байкало-Амурської магістралі».

«І я не маю жодних сумнівів, що після виборів до Державної думи, які відбудуться у вересні цього року, новий склад Держдуми негайно прийме відповідну нормативну базу. Фактично всі ці рішення спускаються згори з Кремля - і апарат лише впроваджує їх у життя», - резюмував Полозов.